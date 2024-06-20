الخميس 14 ذو الحجة 1445 ﻫ - 20 يونيو 2024 |
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الهند.. موجة حر تجتاح البلاد وتقتل العشرات في العاصمة

منذ 17 دقيقة
موجة الحر في الهند

موجة الحر في الهند

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ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا الخميس أن موجة حارة لافحة تجتاح شمال الهند أودت بحياة 52 على الأقل في العاصمة نيودلهي في وقت تجابه فيه البلاد ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة أن 52 جثة وصلت لمستشفيات على مدار اليومين الماضيين أغلبها لمعدمين وفقراء يعيشون ويعملون في العراء.

وسجلت الهند أكثر من 40 ألف حالة اشتباه بالإصابة بضربة شمس هذا الصيف و110 حالات وفاة مؤكدة على الأقل بين الأول من مارس\آذار و18 يونيو\حزيران، عندما شهدت مناطق في شمال غرب وشرق الهند أياما من الموجات الحارة يفوق عددها المعتاد بمثلين.

وذكرت الصحيفة في افتتاحية الخميس “طول فترة الصيف القاسي يجب أن يصنف ضمن الكوارث الطبيعية” مشيرة إلى تزامن ذلك مع نقص المياه وطلب قياسي على الكهرباء.

وأمرت وزارة الصحة مؤسسات اتحادية وفي داخل الولايات بضمان الرعاية الفورية للمرضى ووجهت المستشفيات بإتاحة المزيد من الأسرة.

وتنبأ مكتب الأرصاد بأن تستمر درجات الحرارة في تخطي المعتاد هذا الشهر أيضا. وسجلت دلهي أكثر ليلة حرارة في ما يزيد عن 50 عاما أمس الأربعاء وأظهرت بيانات الأرصاد أن أقل درجة حرارة جاءت عند 35.2 درجة مئوية.

ويعاني المليارات في أنحاء آسيا من الحرارة الشديدة هذا الصيف، وهو تطور يقول علماء إنه تفاقم بسبب تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية.

    المصدر :
  • رويترز

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