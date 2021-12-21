الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الهند نشرت أول بطارية من صواريخ "إس-400" في ولاية البنجاب

21 - ديسمبر - 2021

منظومة اس 400

A A A
طباعة المقال

قالت وكالة ANI للأنباء، إن الهند نشرت أمس الاثنين أول بطارية من منظومات الدفاع الجوية الصاروخية الروسية “إس -400” (تريومف) في ولاية البنجاب الغربية المتاخمة لباكستان.

ونقلت الوكالة، عن مصدر مطلع: “تم نشر أول بطارية إس -400 في قطاع البنجاب. ومنظومات الدفاع الجوي الصاروخية هذه، قادرة على صد التهديدات الجوية من جانب باكستان والصين”.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال نائب وزير الخارجية الهندي هارش شرينغلا، إن روسيا بدأت بتوريد منظومات “إس -400” (تريومف) إلى بلاده.

خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الهند في أكتوبر عام 2018، تم توقيع عقد حول توريد 5 منظومات “إس -400” (تريومف) إلى هذه الدولة، بقيمة 5.43 مليار دولار.

وأثارت الصفقة، استياء واشنطن، التي تهدد بفرض عقوبات على الدول التي تستورد الأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة من روسيا، وفقا لقانون CAATSA (مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات).

    المزيد من أخبار العالم

    الدولار
    الدولار يتراجع أمام اليورو والاسترليني
    وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (رويترز)
    إيران تدعو إلى استغلال الفرصة الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق نووي
    علما إسرائيل وبولندا
    إسرائيل وبولندا تتفقان على تحسين العلاقات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة