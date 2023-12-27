الأربعاء 14 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 27 ديسمبر 2023 |
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الهند.. نقل نحو 60 شخصاً إلى المستشفى بعد تسرب للأمونيا من مصنع

منذ 23 دقيقة
علم الهند

علم الهند

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قالت الحكومة في الهند إن نحو 60 شخصا نقلوا إلى المستشفى بعد تسرب للأمونيا من خط أنابيب تابع لشركة كورومانديل إنترناشيونال الهندية قرب مصنع إينور التابع لها في تشيناي بولاية تاميل نادو.

وأضافت الحكومة في بيان أن الأشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد أن واجهوا صعوبة في التنفس وحرقة في العين ولا تزال 52 حالة تحت الملاحظة.

حدث التسرب وقت استعداد وحدة تصنيع الأسمدة في الشركة لاستقبال شحنة أمونيا عبر خطها البحري للأنابيب الذي يبلغ طوله 2.5 كيلومتر.

وجاء في البيان “لاحظت الوحدة انخفاض الضغط في خط الأنابيب عند نحو الساعة 11:45 مساء وتزامن معه انتشار رائحة نفاذة”.

وتراجع سهم كورومانديل بما يصل إلى 3.7 بالمئة اليوم الأربعاء قبل أن يغلق على تراجع نسبته 1.6 بالمئة.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة في وقت سابق من اليوم “كل شيء في أمان.. عادت الأمور إلى طبيعتها. أبلغنا السلطات ذات الصلة”.

    المصدر :
  • رويترز

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