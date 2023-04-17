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الهند وروسيا تبحثان اتفاقا للتجارة الحرة

منذ 9 دقائق
علما الهند وروسيا

علما الهند وروسيا

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قال وزيران، الاثنين، إن الهند وروسيا تبحثان اتفاقا للتجارة الحرة، في خطوة من شأنها تعزيز العلاقات التجارية الثنائية التي ازدهرت منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وصرح وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشينكار في حدث في نيودلهي بأن حكومته تدرس “اتفاقا مسبقا” بشأن معاهدة للتجارة والتي قال وزير التجارة والصناعة الروسي دنيس مانتوروف إنها ستضمن الاستثمار الثنائي.

ولم تنتقد الهند صراحة الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي تصفه موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة”. ودعت الهند إلى حل سلمي للنزاع عن طريق الحوار.

وتجاوزت روسيا، وهي مورد تقليدي لمعدات الدفاع، العراق الشهر الماضي لتصبح أكبر مورد للنفط الخام للهند.

وارتفع إجمالي واردات الهند من روسيا إلى نحو أربعة أمثال ليبلغ 46.33 مليار دولار في العام المنتهي في 31 مارس آذار.

وقال مانتوروف إن موكسو تطمح إلى زيادة الواردات من الآلات من الهند لتحسين التوازن التجاري.

    المصدر :
  • رويترز

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