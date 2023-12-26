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الهند وروسيا توقعان اتفاقات لبناء وحدات نووية في المستقبل

منذ 18 دقيقة
علما الهند وروسيا

علما الهند وروسيا

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قالت الهند الثلاثاء إنها وقعت اتفاقات مع روسيا لبناء وحدات في المستقبل في مشروع كودانكولام للطاقة النووية في ولاية تاميل نادو جنوب البلاد.

ويتوقع أن يجري وزير الخارجية سوبرامانيام جيشينكار أثناء زيارته لروسيا محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف غدا الأربعاء 27\12\2023 ويعتزم الوزيران مناقشة العلاقات الثنائية والصراعات في أوكرانيا وقطاع غزة وقضايا تتعلق بمجموعات مثل بريكس.

وقال جيشينكار في اجتماع مع الجالية الهندية في موسكو الثلاثاء “اليوم، وبحضور نائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف، وقعنا بعض الاتفاقات المهمة تتعلق ببناء وحدات في المستقبل في مشروع كودانكولام النووي”.

وبدأ بناء الوحدتين الأولي والثانية قبل نحو عقدين كجزء من مشروع وقعته الدولتان.

وتتمتع نيودلهي وموسكو بعلاقات وثيقة منذ عقود وامتنعت الهند عن إدانة روسيا في حربها على أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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