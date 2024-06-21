الجمعة 15 ذو الحجة 1445 ﻫ - 21 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الهند.. وفاة 47 شخص جراء تناول مشروبات كحولية مغشوشة

منذ 3 دقائق
مشروبات كحولية- أرشيفية

مشروبات كحولية- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قال مسؤول حكومي اليوم الجمعة 21 حزيران/يونيو 2024، إن أحدث واقعة لتناول مشروبات كحولية ملوثة ومغشوشة في ولاية تاميل نادو بجنوب الهند أودت بحياة 47 ولا يزال هناك أكثر من مئة يتلقون العلاج في المستشفيات.

ومنذ يوم الأربعاء تطلبت حالة إعياء أصيب بها أكثر من 150 شخصا، يعانون من القيء وآلام في المعدة والإسهال، إلى العلاج في المستشفى بعد تناول مشروب كحولي مخلوط بالميثانول ومُصنع في منطقة كالاكوريشي على بعد حوالي 250 كيلومترا من تشيناي عاصمة الولاية.

وأضاف المسؤول أن 118 ما زالوا يتلقون العلاج في مستشفيات المنطقة والمناطق المجاورة حتى صباح اليوم الجمعة.

وذكرت حكومة الولاية أمس الخميس أن الشرطة ألقت القبض على أربعة أشخاص بتهمة بيع خمور مغشوشة وصادرت 200 لتر منها، مضيفة أنها اتخذت إجراءات تأديبية ضد عشرة مسؤولين لإخفاقهم في منع هذا الأمر.

ووقوع وفيات نتيجة تناول مشروبات كحولية مصنعة بطريقة غير مشروعة أمر متكرر في الهند حيث لا يتمكن كثيرون من تحمل تكلفة شراء كحوليات من علامات تجارية معروفة. وطالب مواطنون ونشطاء باتخاذ إجراءات صارمة بحق بائعي المنتجات المغشوشة.

وقالت حكومة الولاية إنها تتخذ إجراءات لتحديد هوية المتورطين في إنتاج الميثانول، وهي مادة كيميائية سامة تستخدم عادة للأغراض الصناعية.

ولقي أكثر من عشرة أشخاص حتفهم العام الماضي في حادث مماثل وقع في منطقة قريبة في ولاية تاميل نادو.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قصف إسرائيلي على غزة
غزة تحت النار
في يومها الـ259.. إليكم أبرز تطورات حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة
الجيش الأوكراني يواصل هجومه المضاد
مقتل شخص جراء هجوم أوكراني على كراسنودار الروسية
علم كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية تستدعي سفير روسيا للاحتجاج على معاهدة بين بيونغ يانغ وموسكو

الأكثر قراءة

وليد جنبلاط
كيف علّق جنبلاط على تهديد نصرالله لقبرص؟
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
زلزال جديد يهدد هذه الدول.. الخبير الهولندي يضرب من جديد
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
نصر الله يتوعد دولة أوروبية بأنها ستكون "جزءا من الحرب".. ومسؤول فيها يحذر!