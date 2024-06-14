الهند.. وفاة 6 جراء أمطار غزيرة وانهيارات أرضية

قال مسؤولون الجمعة إن ما لا يقل عن ستة أشخاص لاقوا حتفهم هذا الأسبوع وتقطعت السبل بنحو ألفي سائح في ولاية سيكيم بمنطقة جبال الهيمالايا بالهند بسبب انهيارات أرضية وفيضانات بعد هطول أمطار متواصلة.

كما قال مسؤولون في نيبال إن أربعة أشخاص آخرين لاقوا حتفهم في منطقة تابليجونج، التي تقع على الحدود مع سيكيم، بعد انهيار أرضي جرف المنزل الذي كانوا نائمين فيه.

وذكرت الحكومة المحلية في الولاية الواقعة بشمال شرق الهند أن الأمطار الغزيرة تسببت في حدوث انهيارات أرضية في عدة مواقع بمنطقة مانجان التي تمتد في الجزء الشمالي من سيكيم وتبعد نحو مئة كيلومتر شمالي جانتوك عاصمة الولاية.

وقال هيم كومار تشيتري المسؤول الإداري لمنطقة مانجان “هطلت أمطار غزيرة لمدة 36 ساعة متواصلة، مما ألحق أضرارا بمواقع عديدة على الطريق المؤدي إلى شمال سيكيم وقطع الاتصال بالمنطقة”.

وتابع “جميع السائحين العالقين في المنطقة بخير لكن هذه الأضرار منعتنا من إجلائهم”، مضيفا أن 11 منهم أجانب.

وأردف قائلا إنه جرى نشر أفراد ومعدات لإصلاح الطريق، وإن الأضرار “واسعة النطاق” لذلك ستستغرق عملية الإصلاح بعض الوقت. وتسببت الأمطار في تضرر نحو 50 منزلا بشكل جزئي أو كلي وجرى نقل سكان هذه المنازل إلى مخيم إغاثة.