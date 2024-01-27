السبت 15 رجب 1445 ﻫ - 27 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الهند وفرنسا تتفقان على إنتاج مشترك للمعدات الدفاعية

منذ 5 دقائق
النهد وفرنسا

النهد وفرنسا

A A A
طباعة المقال

أعلنت نيودلهي أن الهند وفرنسا اتفقتا على العمل معا في الإنتاج المشترك للمعدات الدفاعية لا سيما طائرات الهليكوبتر والغواصات للقوات المسلحة الهندية والإنتاج للدول الصديقة.

وقالت الحكومة في بيان في وقت متأخر أمس الجمعة إنه جرى التوصل للاتفاق خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي التقى برئيس الوزراء ناريندرا مودي وحضر مأدبة رسمية استضافتها رئيسة البلاد دروبادي مورمو.

وذكر البيان أن ماكرون ومودي اتفقا على توسيع العلاقات الثنائية في مجالات الإنتاج الدفاعي والطاقة النووية وأبحاث الفضاء واستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة مثل تغير المناخ والصحة والزراعة.

وتأتي فرنسا في المرتبة الثانية بعد روسيا كأكبر مورد للأسلحة إلى الهند التي اعتمدت على الطائرات الفرنسية المقاتلة لمدة أربعة عقود.

وانعقدت القمة الثنائية بين مودي وماكرون خلال زيارة الرئيس الفرنسي التي استمرت 40 ساعة، وهو اللقاء الخامس بينهما منذ مايو أيار.

قال وكيل وزارة الخارجية الهندي فيناي كواترا إن مجموعة تاتا الهندية وشركة إيرباص الفرنسية وقعتا اتفاقا لتصنيع طائرات هليكوبتر مدنية معا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مؤشر زلزال
زلزال قوي يضرب جنوب غواتيمالا ويشعر به سكان السلفادور
آثار الدمار جراء زلزال تركيا
زلزال بقوة 5 درجات يضرب تركيا
اليمن
غارات جوية أمريكية وبريطانية تستهدف منطقة رأس عيسى في اليمن

الأكثر قراءة

أسرار الصحف المحلية
ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحلية؟
سوبرماركت - تعبيرية
لبنان في عين العاصفة.. هل سيكون هناك انقطاع للبضائع والسلع؟!
من مقطع الفيديو الذي تضمن عبارة "حلل يا دويري"
غزة تحت النار
صورة.. استشهاد مقاتل القسام وصاحب مقولة "حلل يا دويري" في غزة