الهند وفرنسا تتفقان على إنتاج مشترك للمعدات الدفاعية

أعلنت نيودلهي أن الهند وفرنسا اتفقتا على العمل معا في الإنتاج المشترك للمعدات الدفاعية لا سيما طائرات الهليكوبتر والغواصات للقوات المسلحة الهندية والإنتاج للدول الصديقة.

وقالت الحكومة في بيان في وقت متأخر أمس الجمعة إنه جرى التوصل للاتفاق خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي التقى برئيس الوزراء ناريندرا مودي وحضر مأدبة رسمية استضافتها رئيسة البلاد دروبادي مورمو.

وذكر البيان أن ماكرون ومودي اتفقا على توسيع العلاقات الثنائية في مجالات الإنتاج الدفاعي والطاقة النووية وأبحاث الفضاء واستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة مثل تغير المناخ والصحة والزراعة.

وتأتي فرنسا في المرتبة الثانية بعد روسيا كأكبر مورد للأسلحة إلى الهند التي اعتمدت على الطائرات الفرنسية المقاتلة لمدة أربعة عقود.

وانعقدت القمة الثنائية بين مودي وماكرون خلال زيارة الرئيس الفرنسي التي استمرت 40 ساعة، وهو اللقاء الخامس بينهما منذ مايو أيار.

قال وكيل وزارة الخارجية الهندي فيناي كواترا إن مجموعة تاتا الهندية وشركة إيرباص الفرنسية وقعتا اتفاقا لتصنيع طائرات هليكوبتر مدنية معا.