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الهند تطلب من منصات التواصل حذف أي مواد مسيئة للأطفال

منذ 50 دقيقة
علم الهند

علم الهند

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أرسلت الحكومة الهندية أمس الجمعة، إشعارات إلى منصات التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، ويوتيوب التابعة لغوغل وتيليجرام تطلب منها التأكد من عدم وجود مواد على منصاتها تحتوي على انتهاكات جنسية للأطفال.

وأضافت الحكومة في بيان أن الشركات التي لن تمتثل قد يتم تجريدها من حمايتها من المسؤولية القانونية.

وأكدت الإشعارات التي أرسلتها وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية الإزالة الفورية والدائمة لأي مواد تحتوي على انتهاكات جنسية للأطفال على المنصات.

ونقل عن وزير الدولة لتكنولوجيا المعلومات راجيف شاندراشيخار قوله في البيان “إذا لم يتحركوا سريعا فسيتم سحب ملاذهم الآمن بموجب المادة 79 من قانون تكنولوجيا المعلومات وستتبع ذلك عواقب بموجب القانون الهندي”.

وقالت منصة تيليجرام إن المواد التي تحتوي على انتهاكات جنسية للأطفال محظورة صراحة بموجب شروط الخدمة الخاصة بها.

ولم يرد ممثلو إكس وغوغل المالكة لموقع يوتيوب بعد على طلبات للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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