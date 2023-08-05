الهند.. 3 قتلى وإحراق منازل في أعمال عنف جديدة في مانيبور

أعلن مسؤولون في الشرطة الهندية في وقت متأخر من أمس الجمعة، أنّ ثلاثة أشخاص قُتلوا وأُحرقت منازل في أحداث عنف جديدة في ولاية مانيبور شمال شرق البلاد، مع استمرار أعمال القتل المتفرقة.

وذكر متحدث باسم الشرطة أنّ الأشخاص الثلاثة الذين قُتلوا مساء يوم الخميس، ينتمون إلى عرقية ميتي في منطقة بيشنوبور في الولاية.

واندلعت أحداث العنف المستمرة منذ شهور في الثالث من مايو/ أيار، بعدما أصدرت محكمة أمرًا للولاية بالنظر في توسيع امتيازات اقتصادية خاصة وزيادة الحصص في الوظائف الحكومية والمؤسسات التعليمية لأفراد عرقية ميتي التي تمثل الأغلبية، وهي منافع مخصصة حتى الآن لأفراد قبيلة كوكي.

ولقي أكثر من 180 شخصًا حتفهم وفرّ آلاف من منازلهم منذ اندلاع العنف في مانيبور، التي يقطنها 3.2 مليون وتقع على الحدود مع ميانمار.