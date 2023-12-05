فيضانات ومقتل 9 أشخاص مع ترقب جنوب الهند للإعصار ميتشونج

غمرت مياه الأمطار الغزيرة الطرق في جنوب الهند اليوم الثلاثاء، حيث لقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص حتفهم من بينهم طفل، وذلك جراء الفيضانات والخراب الذي حل قبل ساعات من وصول إعصار قوي إلى اليابسة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن من المتوقع أن يصل الإعصار ميتشونج إلى ساحل ولاية أندرا براديش جنوب الهند الساعة 1100 بالتوقيت المحلي (0530 بتوقيت جرينتش) صباح اليوم الثلاثاء مع رياح تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات.

وقال المدير المشترك لإدارة الكوارث بالولاية لرويترز إن طفلا عمره أربعة أعوام لقي حتفه عندما انهار جدار في منطقة تيريباتو، فيما لقي ثمانية أشخاص حتفهم بولاية تاميل نادو المجاورة.

وفي تشيناي عاصمة تاميل نادو، وهي أكبر مدينة في الولاية ومركز رئيسي للإلكترونيات والتصنيع، جرفت مياه الفيضانات سيارات وغمرت مدرجا للطائرات، مما تسبب في إغلاق مطارها.

وقال متحدث باسم وزارة الطيران المدني الاتحادية إن الأمطار توقفت وانحسرت المياه في مطار تشيناي، وبدأ المطار في العمل اعتبارا من التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.