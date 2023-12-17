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مقتل تسعة وإصابة كثيرين في انفجار بمصنع مواد متفجرة في الهند

منذ 11 دقيقة
علم الهند

علم الهند

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أعلن ضابط شرطة محلي لرويترز عبر الهاتف إن تسعة على الأقل قُتلوا وأُصيب العديد من الأشخاص في انفجار بمصنع في منطقة ناجبور بوسط ولاية مهاراشترا الهندية صباح اليوم الأحد.

وأضاف الضابط أن الانفجار وقع نحو الساعة 8:30 صباحا (0300 بتوقيت جرينتش) في مصنع تديره شركة سولر إندستريز إنديا. ويعمل المصنع على تصنيع مواد متفجرة صناعية وعسكرية إضافة إلى مواد الدفع والرؤوس الحربية لقطاع الدفاع الهندي بحسب الموقع الإلكتروني لشركة سولر إندستريز.

ولا تزال الشرطة تحقق في أسباب الانفجار الذي وقع بمنطقة التعبئة في المصنع.

ولم تلق اتصالات على رقم هاتف موجود على موقع الشركة أي رد كما لم يأت رد على رسائل أُرسلت للشركة عبر البريد الإلكتروني.

    المصدر :
  • رويترز

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