الهولندي "فرانك هوغربيتس": حذّرتكم مما حدث في تايوان!

بينما تمايلت الأبنية وانهارت، واهتزت أبراج تايوان فجر الأربعاء 3 نيسان/أبريل 2024، على وقع الزلزال المرعب الذي ضرب البلاد، خرج راصد الزلازل المثير للجدل الهولندي فرانك هوغربيتس، مذكّراً.

فقد نشر الخبير الفلكي تغريدة عبر حسابه في منصة X بعيد الكارثة، ذكّر فيها بما أشار إليه قبل أيام، حول احتمال حدوث زلزال كبير.

وأرفق التغريدة برابط يحوي التحليل التفصيلي للمؤشرات التي سبقت زلزال تايون قال فيها، إن التحليل الكوكبي والزلزالي الجديد يشير وفق الخط البياني الممتد خلال الـ10 أيام الأخيرة الماضية، إلى احتمال حدوث نشاط زلزالي كبير.

كما تابع قائلاً: “حذاري.. هناك احتمال واضح استناداً إلى الإحصائيات، لوقوع نشاط زلزالي كبير”، متوقعا “زيادة زلزالية” دون أن يحدد ما هيتها تماماً.

ورأى احتمالية وصول قوة الزلزال إلى 5 – 6 درجات تقريباً، محدداً أن ذلك سيكون خلال الأيام القليلة القادمة (نشر الفيديو قبل أسبوع من اليوم).

Three days later than expected. You can watch the detailed analysis of the particular geometry that preceded this major earthquake and why a ~M7.5 was anticipated:https://t.co/K3hSfN4xJK https://t.co/zirwjrJH5u

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) April 3, 2024