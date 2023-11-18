السبت 4 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 18 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الوجود المسيحي في القدس "تحت تهديد وجودي"

منذ ساعة واحدة
الوجود المسيحي في القدس

الوجود المسيحي في القدس

A A A
طباعة المقال

حذرت بطريركية الأرمن في القدس المحتلة من تعرضها لأكبر تهديد وجودي في تاريخها منذ القرن السادس عشر.

وتابعت البطريركية في بيان، الخميس، أن التهديد الوجودي يتمدد بشكل كامل إلى جميع الطوائف المسيحية في القدس، منبهة إلى أنها تتعرض لاستفزاز وتحريض وعدوان بأساليب متنوعة، طالت ممتلكات البطريركية بالإضافة إلى تدمير الاحتلال واسع للحي الأرمني في القدس دون تقديم أي تصاريح.

وناشدت بطريركية الأرمن في القدس جميع الطوائف المسيحية الوقوف مع البطريركية في هذه الأوقات غير المسبوقة، وأنها خطوة واضحة لتعريض الوجود المسيحي في القدس والأراضي المقدسة للخطر .

وقد ألغت البطريركية الأرمنية مؤخرًا عقدًا لإلغاء صفقة التمثيل الزائف والنفوذ غير المبرر والفوائد غير القانونية.

ولكن بدلاً من تقديم رد قانوني على الإلغاء، تجاهل المتعهدون الذين يحاولون البناء على Cow’s Garden تمامًا الموقف القانوني للبطريركية تجاه هذه القضية وبدلاً من ذلك اختاروا الاستفزاز والعدوان وغيرها من الأساليب الحارقة المضايقة، بما في ذلك تدمير الممتلكات، وتوظيف محرضين مدججين بالسلاح.

وفي الأيام الأخيرة، تم تدمير وإزالة الأسفلت على نطاق واسع على أراضي الحي الأرمني دون تقديم تصاريح من البلدية من قبل المتعهد أو الشرطة.

وعلى الرغم من ذلك، اختارت الشرطة في الأيام القليلة الماضية أن تطالب جميع أفراد الطائفة الأرمنية بإخلاء المبنى.

وختم البيان “إننا نناشد جميع الطوائف المسيحية في القدس الوقوف مع البطريركية الأرمنية في هذه الأوقات غير المسبوقة لأن هذه خطوة واضحة أخرى نحو تعريض الوجود المسيحي في القدس والأراضي المقدسة للخطر”.

 

    المزيد من أخبار العالم

    أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام
    غزة تحت النار
    أبو عبيدة: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية الأسرى.. و"مصيرهم مجهول"
    من غزة -فرانس برس
    غزة تحت النار
    مصر تدين قصف القوات الإسرائيلية لمدرسة الفاخورة في غزة
    السيسي وأورسولا فون دير لاين
    السيسي يجدد رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

    الأكثر قراءة

    الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
    نداءٌ عاجل من "الصحّة العالميّة": للاستعداد والاستجابة في لبنان
    غزة تحت النار
    فيديو.. كتائب القسام تجهز على قوة إسرائيلية خاصة داخل مبنى في بيت حانون
    سقوط احد الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان في منطقة الجليل
    سيناريو الحرب مع لبنان.. في هذه الحالة قد تتخلى إيران عن حزب الله!