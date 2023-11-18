الوجود المسيحي في القدس "تحت تهديد وجودي"

حذرت بطريركية الأرمن في القدس المحتلة من تعرضها لأكبر تهديد وجودي في تاريخها منذ القرن السادس عشر.

وتابعت البطريركية في بيان، الخميس، أن التهديد الوجودي يتمدد بشكل كامل إلى جميع الطوائف المسيحية في القدس، منبهة إلى أنها تتعرض لاستفزاز وتحريض وعدوان بأساليب متنوعة، طالت ممتلكات البطريركية بالإضافة إلى تدمير الاحتلال واسع للحي الأرمني في القدس دون تقديم أي تصاريح.

وناشدت بطريركية الأرمن في القدس جميع الطوائف المسيحية الوقوف مع البطريركية في هذه الأوقات غير المسبوقة، وأنها خطوة واضحة لتعريض الوجود المسيحي في القدس والأراضي المقدسة للخطر .

وقد ألغت البطريركية الأرمنية مؤخرًا عقدًا لإلغاء صفقة التمثيل الزائف والنفوذ غير المبرر والفوائد غير القانونية.

ولكن بدلاً من تقديم رد قانوني على الإلغاء، تجاهل المتعهدون الذين يحاولون البناء على Cow’s Garden تمامًا الموقف القانوني للبطريركية تجاه هذه القضية وبدلاً من ذلك اختاروا الاستفزاز والعدوان وغيرها من الأساليب الحارقة المضايقة، بما في ذلك تدمير الممتلكات، وتوظيف محرضين مدججين بالسلاح.

وفي الأيام الأخيرة، تم تدمير وإزالة الأسفلت على نطاق واسع على أراضي الحي الأرمني دون تقديم تصاريح من البلدية من قبل المتعهد أو الشرطة.

وعلى الرغم من ذلك، اختارت الشرطة في الأيام القليلة الماضية أن تطالب جميع أفراد الطائفة الأرمنية بإخلاء المبنى.

وختم البيان “إننا نناشد جميع الطوائف المسيحية في القدس الوقوف مع البطريركية الأرمنية في هذه الأوقات غير المسبوقة لأن هذه خطوة واضحة أخرى نحو تعريض الوجود المسيحي في القدس والأراضي المقدسة للخطر”.