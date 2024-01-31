الوزير اﻹسرائيلي "غالانت".. سنمنع الاستيطان في غزة والمنطقة العازلة مؤقتة

تعهد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت إلى الولايات المتحدة، أنه سيمنع إعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة، رداً على مؤتمر استيطاني بالقدس دعا إلى عودة الاستيطان. وفقا لموقع “أكسيوس” الأمريكي.

وذكر موقع “أكسيوس” أن غالانت أبلغ مسؤولين أمريكيين الأسبوع الماضي، بأن المنطقة العازلة المخطط لها في قطاع غزة، ستكون ذات طبيعة مؤقتة، وتخدم أغراضاً أمنية فقط.

ولفت غالانت إلى أنه لن يتم السماح بإعادة بناء البؤر الاستيطانية، أو المستوطنات من قبل المستوطنين الإسرائيليين.

وقال الموقع إن غالانت التقى الأسبوع الماضي مع السفير الأمريكي لدى “إسرائيل” جاك ليو والمبعوث الأمريكي للشؤون الإنسانية ديفيد ساترفيلد لمناقشة الوضع في غزة.

وخلال اللقاء، سأل ليو وساترفيلد غالانت عما إذا كانت المنطقة العازلة مخصصة أساسًا للمستوطنات، لكن غالانت تعهد بأنه لن يسمح بإعادة بناء المستوطنات في غزة وشدد على أن المنطقة العازلة ستكون مؤقتة ولأغراض أمنية فقط، وفقا لمسؤول إسرائيلي كبير ومسؤولين أمريكيين.

ونقل الموقع عن عوديد باسيوك، رئيس فرع العمليات في الجيش الإسرائيلي الذي حضر الاجتماع، قوله، إن “الجيش” لن يسمح للمدنيين الإسرائيليين بدخول المنطقة العازلة لأن ذلك يتعارض مع الغرض الأمني، حسبما قال مسؤول إسرائيلي كبير.

يشار إلى أن المؤتمر الاستيطاني الأخير في القدس، والذي دعا إلى عودة الاستيطان إلى غزة؛ شارك فيه وزراء من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ودعا الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، إلى ما وصفها بـ”الهجرة الجماعية”، إلى غزة، لمنع وقوع هجوم مماثل لما حدث في السابع من أكتوبر الماضي.