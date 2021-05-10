الأثنين 28 رمضان 1442 ﻫ - 10 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الوزير مولود تشاووش أوغلو يصل الرياض في زيارة رسمية

منذ 36 دقيقة
مولود تشاووش أوغلو

مولود تشاووش أوغلو

A A A
طباعة المقال

وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الرياض، يوم الإثنين، في زيارة رسمية تستمر ليومين، يلتقي خلالها نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بحسب قناة ”العربية“.

وذكرت القناة أن الوزيرين ”سيبحثان وجهات النظر في القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية“.

وتلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا، قبل أيام قليلة، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.

وذكرت ”واس“ أنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما هنأ أردوغان، الملك سلمان، بقرب قدوم عيد الفطر المبارك.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قال في آذار/ مارس الماضي، إنه ”لا سبب لكي لا تتحسن علاقاتنا مع السعودية“، بحسب “إرم نيوز”.

    المزيد من أخبار العالم

    عناصر من الشرطة الإسرائيلية في القدس
    إصابة أكثر من 300 فلسطيني إثر تجدد المواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في القدس
    بوريس جونسون
    البرلمان البريطاني يحقق بشأن سفريات بوريس جونسون الخاصة!
    العاصمة الإيرانة - طهران
    إيران.. الحرس الثوري يرمي بثقله في انتخابات الرئاسة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    لحظة نقل الفتاة في سيارة الإسعاف
    فيديو مروّع من مصر.. ابنته تأخرت دقائق فرماها من الطابق الثالث!
    بازلاء وجزر
    تعرف على ما يحدث لجسم الصائم عند تناول البازلاء والجزر
    دار الفتوى
    دار الفتوى: التماس هلال شهر شوال بعد غروب الثلاثاء