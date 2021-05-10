الوزير مولود تشاووش أوغلو يصل الرياض في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الرياض، يوم الإثنين، في زيارة رسمية تستمر ليومين، يلتقي خلالها نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بحسب قناة ”العربية“.

وذكرت القناة أن الوزيرين ”سيبحثان وجهات النظر في القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية“.

وتلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا، قبل أيام قليلة، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.

وذكرت ”واس“ أنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما هنأ أردوغان، الملك سلمان، بقرب قدوم عيد الفطر المبارك.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قال في آذار/ مارس الماضي، إنه ”لا سبب لكي لا تتحسن علاقاتنا مع السعودية“، بحسب “إرم نيوز”.