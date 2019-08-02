الوساطة الإفريقية: استمرار التفاوض مساء اليوم بالخرطوم

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أعلن الوسيط الإفريقي، الجمعة، عن استمرار المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس الانتقالي السوداني الساعة الثامنة مساء اليوم في الخرطوم، لافتاً إلى قطع شوط كبير في التفاوض.

وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير، ابراهيم الأمين: “توصلنا لتوافق تام مع المجلس الانتقالي السوداني حول غالب بنود وثيقة الدستور”.

كما ذكر الأمين أن يوم غد السبت قد يشهد استكمال الاتفاق مع المجلس الانتقالي، واعداً السودانيين بأخبار سارة.

من جهته، قال القيادي في الجبهة الثورية، التوم هجو، إن جولة التفاوض المسائية ستشهد مناقشة وثيقة قوى الحرية، التي أنجزت في أديس أبابا.

من جانبه، علق الناطق باسم المجلس الانتقالي، الفريق الركن شمس الدين كباشي، على أحداث الأبيض.

وقال كباشي إن المجلس أصدر قراراً بمحاسبة لجنة أمن ولاية الأبيض، بما فيهم الوالي، إضافة إلى التحقيق مع قائد قوات الدعم السريع في المدينة بعد اعتقال 7 من أفراد قواته، مؤكداً اتخاذ العديد من التدابير لمنع تكرار ما حدث.

وكان التلفزيون السوادني قد أعلن، الخميس، انقضاء جولتين من المفاوضات بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية حول الوثيقة الدستورية.

واستأنف المجلس الانتقالي وقادة الاحتجاج، مساء الخميس، التفاوض لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية، فيما تظاهر الآلاف في أرجاء السودان تنديداً بمقتل ستة هذا الأسبوع، بينهم أربعة طلاب.