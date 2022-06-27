الوضع في ليسيتشانسك "صعب للغاية".. ونداء عاجل للمدنيين للإخلاء

حثت السلطات الإقليمية في شرق أوكرانيا المدنيين، الاثنين، على إخلاء مدينة ليسيتشانسك بصورة عاجلة مع تعرضها لهجوم القوات الروسية.

وكتب سيرغي غايداي حاكم منطقة لوغانسك على تطبيق تيلغرام: “أعزائي سكان مدينة ليسيتشانسك وأقاربهم.. نظرا للتهديد الحقيقي للحياة والصحة، ندعوكم للإخلاء العاجل”، بحسب ما نقلت رويترز.

وقال إن الوضع في ليسيتشانسك “صعب للغاية” لكنه لم يذكر عدد المدنيين الذين بقوا هناك.

وكان يعيش حوالي 100 ألف شخص في المدينة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

وكان غايداي قد قال في وقت سابق، الاثنين، إن ليسيتشانسك تعرضت لأضرار “كارثية” جراء القصف حيث استهدفت القوات الروسية المدينة في أعقاب سقوط سيفيرودونيتسك المجاورة في مطلع الأسبوع.

وسيطرت القوات الروسية، السبت، بالكامل على مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية بعد معركة شرسة ودخلت مدينة ليسيتشانسك المجاورة مع بداية الشهر الخامس من النزاع.

ويرى خبراء أن عمليات القصف المكثفة هذه أدت إلى إخضاع الجنود الأوكرانيين لكن من دون أن تحدث بالضرورة تغييرا جذريا للوضع على الأرض، بحسب فرانس برس.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حضّ قادة دول مجموعة السبع الاثنين على “بذل أقصى الجهود” لإنهاء الحرب في بلاده قبل نهاية العام.

وأشارت مصادر إلى أن زيلينسكي، الذي تحدث عبر الفيديو خلال اليوم الثاني من قمة مجموعة السبع، “كانت لديه رسالة قوية جدا قائلا إنه يتعين علينا بذل قصارى جهدنا لمحاولة إنهاء هذه الحرب قبل نهاية العام”. ودعا قادة الدول السبع إلى “تشديد العقوبات” على موسكو.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن دول مجموعة السبع ستشدد الخناق على الاقتصاد الروسي من خلال وضع “آلية تحديد سقف لسعر النفط الروسي على مستوى العالم”، بحسب فرانس برس.