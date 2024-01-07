الأحد 25 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 7 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"الوضع مستقر".. زيلينسكي: يمكن هزيمة العدوان الروسي على أوكرانيا

منذ 20 دقيقة
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

A A A
طباعة المقال

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يمكن هزيمة الهجوم الروسي على أوكرانيا مضيفا أن الوضع في ساحة القتال في الوقت الراهن لا يزال مستقرا بشكل نسبي.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر في السويد عبر رابط فيديو “حتى روسيا يمكن إعادتها للالتزام بالقانون الدولي. يمكن هزيمة عدوانها”.

وأضاف أن الحرب في أوكرانيا لفتت الانتباه إلى أن أوروبا يجب أن تطور الإنتاج المشترك للأسلحة لضمان قدرة القارة على “المحافظة على نفسها” في ظل أي ظرف عالمي قد يطرأ.

وتابع “أثبتت هذه الحرب الدائرة منذ عامين أن أوروبا بحاجة إلى ترسانة خاصة بها كافية للدفاع عن الحرية وأنها بحاجة أيضا إلى قدرات خاصة بها لضمان الدفاع”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

من اشتباكات السودان
وزارة الهجرة المصرية "تحذر" جميع الطلاب الدارسين بالسودان
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (غيتي)
غانتس: سكان شمال إسرائيل لا يستطيعون العودة لمنازلهم
مقبرة جماعية لدفن الشهداء في غزة
غزة تحت النار
ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 22800 في غزة.. و8 آلاف مفقود تحت الأنقاض

الأكثر قراءة

قاعدة "ميرون" ‏للمراقبة الجوية
"لعدم تزويد نصر الله بالنتائج".. تكتمٌ إسرائيلي على استهداف قاعدة "ميرون"!
جنود من الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
مسؤولون إسرائيليون يدقون طبول الحرب.. نقطة الحسم مع لبنان اقتربت!
آثار الدمار في غزة
غزة تحت النار
وسائل إعلام إسرائيلية: بدأ الجيش يفقد قوته لأسباب مختلفة