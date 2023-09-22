الجمعة 7 ربيع الأول 1445 ﻫ - 22 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مبعوث الصين للمناخ: التخلص التام من الوقود الأحفوري ليس واقعيا

منذ 4 دقائق
الوقود الأحفوري

الوقود الأحفوري

A A A
طباعة المقال

أشار مبعوث المناخ الصيني أن التخلص التام من الوقود الأحفوري ليس أمرا واقعيا، مضيفا أن أنواع الوقود المسببة للاحتباس الحراري يجب أن تستمر في أداء دور حيوي في الحفاظ على أمن الطاقة العالمي.

والصين هي أكبر مستهلك للوقود الأحفوري في العالم بما في ذلك الفحم والنفط. وجاءت التصريحات في رد المبعوث الخاص للمناخ شيه تشن هوا على تعليقات لمبعوثين في منتدى في بكين أمس الخميس قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب28 المزمع في دبي في نوفمبر تشرين الثاني. وحصلت رويترز على نسخة من نص لكلمة شيه وتسجيل فيديو للاجتماع.

وتتعرض الدول لضغوط لتقديم تعهدات أكبر لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري بعد أن أشار “التقييم العالمي” الذي تقوده الأمم المتحدة إلى أن هناك حاجة إلى 20 جيجا طن من التخفيضات الإضافية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال هذا العقد وحده لإبقاء ارتفاع درجات الحرارة دون الحد الحرج الذي يبلغ 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وقال شيه الذي سيمثل الصين في كوب28 “من غير الواقعي التخلص الكامل من الطاقة المستمدة من الوقود الأحفوري”.

وفي حين أن وقف استخدام الوقود الأحفوري لن يكون مطروحا للمناقشة في مؤتمر كوب28، قال شيه إن الصين منفتحة على تحديد هدف عالمي للطاقة المتجددة ما دام يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية المتباينة لمختلف البلدان.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
رد من معهد الفلك على العالم الهولندي بشأن زلزال مصر
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
زيلينسكي يزور كندا بعد صعوبات في رحلة أمريكا
الذهب
الذهب يرتفع متحديا قوة الدولار

الأكثر قراءة

كويكب يقترب من الأرض
قوّته تعادل 22 قنبلة ذرية.. "ناسا" تكشف موعد اصطدام كويكب بالأرض
الفنان وديع الشيخ ووالده نادر الشيخ
تفاصيل صادمة عن مقتل والد "وديع الشيخ".. من أطلق النار!؟
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
توقعات جديدة للعالم الهولندي تثير الجدل.. "زلزال أقوى قادم"!