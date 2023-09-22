مبعوث الصين للمناخ: التخلص التام من الوقود الأحفوري ليس واقعيا

أشار مبعوث المناخ الصيني أن التخلص التام من الوقود الأحفوري ليس أمرا واقعيا، مضيفا أن أنواع الوقود المسببة للاحتباس الحراري يجب أن تستمر في أداء دور حيوي في الحفاظ على أمن الطاقة العالمي.

والصين هي أكبر مستهلك للوقود الأحفوري في العالم بما في ذلك الفحم والنفط. وجاءت التصريحات في رد المبعوث الخاص للمناخ شيه تشن هوا على تعليقات لمبعوثين في منتدى في بكين أمس الخميس قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب28 المزمع في دبي في نوفمبر تشرين الثاني. وحصلت رويترز على نسخة من نص لكلمة شيه وتسجيل فيديو للاجتماع.

وتتعرض الدول لضغوط لتقديم تعهدات أكبر لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري بعد أن أشار “التقييم العالمي” الذي تقوده الأمم المتحدة إلى أن هناك حاجة إلى 20 جيجا طن من التخفيضات الإضافية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال هذا العقد وحده لإبقاء ارتفاع درجات الحرارة دون الحد الحرج الذي يبلغ 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وقال شيه الذي سيمثل الصين في كوب28 “من غير الواقعي التخلص الكامل من الطاقة المستمدة من الوقود الأحفوري”.

وفي حين أن وقف استخدام الوقود الأحفوري لن يكون مطروحا للمناقشة في مؤتمر كوب28، قال شيه إن الصين منفتحة على تحديد هدف عالمي للطاقة المتجددة ما دام يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية المتباينة لمختلف البلدان.