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الوكالة الدولية تطالب روسيا بتوضيحات بشأن احتجاز مدير محطة زابوريجيا

منذ 37 دقيقة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها طلبت معلومات من روسيا عن المدير العام لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا الذي قالت الشركة الحكومية المشغلة للمحطة إن دورية روسية اعتقلته.

وذكر متحدث باسم الوكالة دون رد على أسئلة، السبت، “تواصلنا مع السلطات الروسية ونطلب توضيحات”.

قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية إنرجواتوم، السبت، إن دورية روسية اعتقلت المدير العام لمحطة زابوريجيا النووية التي تحتلها موسكو.

وقال بيترو كوتين رئيس الشركة في بيان إن إيهور موراشوف اُعتقل وهو في طريقه من أكبر محطة نووية في أوروبا إلى بلدة إنرهودار في حوالي الساعة الرابعة مساء (1300 بتوقيت جرينتش) أمس الجمعة.

وكتب كوتين على تطبيق تيليجرام “أخذوه من السيارة واقتيد معصوب العينين لوجهة غير معلومة”، مضيفا أنه لم ترد أنباء فورية عن مصير موراشوف.

ومحطة زابوريجيا نقطة محورية في الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ قبل سبعة أشهر، وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات بقصف المنشأة، مما يهدد بوقوع كارثة نووية.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى نزع السلاح من المنطقة المحيطة بالمحطة، التي يشغلها أوكرانيون.

وقال كوتين إن موراشوف “يتولى المسؤولية الرئيسية والحصرية عن السلامة النووية والإشعاعية” للمحطة، مضيفا أن احتجازه “يعرض سلامة تشغيل أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا وأوروبا للخطر”.

ودعا القوات الروسية إلى “الوقف الفوري لأعمال الإرهاب النووي تجاه إدارة المحطة وأفرادها” والإفراج عن موراشوف.

    المصدر :
  • رويترز

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