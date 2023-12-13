الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المفاعل البحثي السعودي على وشك الانتهاء

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي (الأربعاء 13-12-2023) إن الانتهاء من بناء مفاعل الأبحاث النووية السعودي بات وشيكا، وإن الوكالة تبحث مع الرياض عمليات المراقبة اللازمة.

وأضاف جروسي إن شركة إنفاب الأرجنتينية التي تبني المفاعل انتهت من إعداد الوقود وستقوم بشحنه إلى السعودية.

وقال “بالطبع هناك بعض الجوانب التنظيمية التي يجب الاهتمام بها لأنه منذ اللحظة التي تمتلك فيها السعودية مفاعلا بحثيا، سيتعين علينا أن يكون لدينا اتفاق ضمانات شاملة”، مضيفا أن الرياض تقترب من توقيع اتفاقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية المحدثة لعام 2015.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في سبتمبر أيلول إن المملكة قررت إنهاء الرقابة الخفيفة على أنشطتها النووية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والتحول إلى ضمانات شاملة، وهو التغيير الذي تطالب به الوكالة منذ سنوات.

وصرح جروسي للصحفيين خلال زيارة للرياض قائلا “آمل أن أتحدث معه (وزير الطاقة السعودي) الآن، حتى تتوفر عمليات التفتيش اللازمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية عندما تكون لدينا المواد النووية هنا”.

وردا على سؤال حول موعد وصول الوقود إلى السعودية قال جروسي “القرار يعود للسعوديين… من وجهة نظر فنية، ما أفهمه من الشركة الأرجنتينية هو أنهم مستعدون”.

ولدى المملكة برنامج نووي ناشئ تريد توسيعه ليشمل في نهاية المطاف أنشطة مثل تخصيب اليورانيوم.