الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحسم الجدل بشأن "القنبلة القذرة" في أوكرانيا

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الخميس 3-11-2022) إنها لم تعثر على أي مؤشرات على نشاط نووي غير معلن في ثلاثة مواقع في أوكرانيا قامت بتفتيشها بناء على طلب كييف ردا على اتهامات روسية بأن هناك عملا يجري لصنع “قنبلة قذرة”.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن “تقييمنا الفني والعلمي للنتائج التي لدينا حتى الآن لم يظهر أي مؤشر على أنشطة ومواد نووية غير معلنة في هذه المواقع الثلاثة”، وأضافت أنه سيتم تحليل عينات تم أخذها.

في سياق متصل، أخفقت روسيا، الأربعاء، في إقناع مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق رسمي في اتهامها للولايات المتحدة وأوكرانيا بتطوير برامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، وهو ادعاء تنفيه واشنطن وكييف.

وصوتت الصين فقط مع روسيا لصالح مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن الإجراء. وصوتت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضده، بينما امتنع باقي أعضاء المجلس، وعددهم 10 دول، عن التصويت.

ولطالما قال مسؤولو نزع السلاح في الأمم المتحدة إنهم ليسوا على علم بأي برامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.