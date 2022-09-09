الوكالة الذرية: الوضع في هذه المدينة الأوكرانية "محفوف بالمخاطر بشكل متزايد"

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الجمعة 9-9-2022) إن الوضع في مدينة إنيرهودار الأوكرانية التي يقيم فيها العاملون في محطة زابوريجيا للطاقة النووية الخاضعة لسيطرة روسيا محفوف بالمخاطر بشكل متزايد، وطالبت بالوقف الفوري للقصف هناك.

وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة في بيان “لذلك أدعو بشكل عاجل إلى الوقف الفوري لجميع عمليات القصف في المنطقة بكاملها”، مضيفا أن القصف تسبب في انقطاع الكهرباء في إنيرهودار.

وتابع “هذا وحده (وقف القصف) هو ما سيضمن السلامة والأمن لفريق التشغيل ويسمح بالعودة الدائمة للكهرباء إلى إنيرهودار ولمحطة الطاقة”.

يشار إلى أن مناطق قريبة من محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا في أوكرانيا، شهدت أمس قتالا عنيفا بعد أن حذرت كييف من أنها قد تضطر إلى إغلاق المحطة لتجنب كارثة.

وأطلقت القوات الروسية صواريخ ونيران مدفعية ثقيلة على بلدة نيكوبول القريبة أربع مرات، حسبما كتب حاكم المنطقة فالنتين ريزنيتشنكو على تيليجرام، مما ألحق أضرارا بما لا يقل عن 11 منزلا ومبان أخرى.

وقالت أوكرانيا أمس الأربعاء إنها قد تضطر إلى إغلاق المحطة النووية ودعت السكان في المناطق القريبة منها إلى الرحيل حفاظا على سلامتهم.

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بقصف محيط المحطة، مما يهدد بكارثة نووية. واستولت القوات الروسية على المحطة بعد غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط، لكن الفنيين الأوكرانيين لا يزالون يشغلونها.