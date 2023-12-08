الوكالة الفرنسية للتنمية: سنعزز إغاثة الدول الأكثر ضعفًا من الكوارث

أشار رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو لرويترز، على هامش محادثات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب28، إلى أنّ الوكالة تعتزم البدء في إدراج بنود الإغاثة من حالات الكوارث ضمن بنود استحقاق قروضها للبلدان الضعيفة.

وتسمح بنود الديون لمواجهة تغير المناخ لتلك البلدان بتعليق سداد الديون واستخدام النقود لدعم خطط الاستجابة والتعافي بسرعة بدلا من انتظار وصول تمويل إغاثة من مصادر أخرى.

وتأتي هذه الخطوة التي دشنتها الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي أقرضت أكثر من 12.2 مليار يورو (13.2 مليار دولار) للمشاريع التنموية، عقب التزامات مماثلة من جهات دولية متعددة الأطراف منها البنك الدولي.

وقال ريو خلال كوب28، الذي يعقد في الإمارات حيث احتلت قضية إصلاح آلية بنوك التنمية في التعامل مع الكوارث موقعا متقدما على جدول أعمال المؤتمر: “سنكون من بين أوائل الذين قدموا استخدام بنود الديون المرنة لمواجهة تغير المناخ”.

ونشرت الوكالة الفرنسية للتنمية مؤخرًا ورقة بحثية تصف فيها ما تواجهه بعض الدول من ازدواج لتأثير ضعف الاقتصاد الكلي والتعرض لمشكلات بيئية واستخدمت التحليل لدعم خطوة طرح بنود الديون المرنة.

وأضاف ريو: “الفكرة هي.. التركيز على قائمة تشمل 26 دولة تشترك في سمات الضعف المزدوجة تلك” مضيفًا أن الجزء الأكبر من هذه الدول تصنف على أنها أقل الدول تقدما أو دول جزرية صغيرة نامية.

وقال البنك الدولي أيضًا إنه سيوسع استخدامه لبنود الديون المرنة لمواجهة تبعات تغير المناخ لتشمل جميع القروض الحالية في الدول المستحقة كما سيزيد عدد الدول في القائمة إلى 45.

كما أشار بنك التنمية الأفريقي إلى أنه سيطبق بنودًا مماثلة على جميع القروض السيادية بداية من عام 2024، بينما قال كل من بنك التنمية للبلدان الأميركية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار إنهم سيشرعون في استخدامها.