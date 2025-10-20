الأثنين 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 20 أكتوبر 2025 |
الذهب يستعيد بعض خسائره بعد هبوط حاد الأسبوع الماضي

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 20 - أكتوبر - 2025 9:50 صباحًا
ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم لتستعيد بعض خسائرها بعد انخفاض حاد الأسبوع الماضي من مستويات قياسية تجاوزت 4300 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما انخفضت أسعار النفط بحسب “وفا”.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% ليصل إلى 4263.59 دولارًا للأوقية، بعد أن انخفض بنحو 1.8% يوم الجمعة الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ منتصف أيار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين 1.1% إلى 1591.55 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 1467.16 دولارًا للأوقية.

وانخفضت أسعار النفط اليوم تحت ضغط المخاوف من وفرة المعروض عالميًا.

وفي العقود الآجلة لخام برنت انخفض 24 سنتًا أو ما يعادل 0.4% إلى 61.05 دولارًا للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتًا، أو 0.4% إلى 57.33 دولارًا.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

