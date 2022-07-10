الولايات المتحدة.. إطلاق نار في موقف سيارات يودي بحياة شخصين

تستمر حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة الأميركية، ولا يكاد مكان يسلم من من هذه الجرائم وسط فوضى تفلّت السلاح التي تتسبب بمقتل العشرات أسبوعيًا. وقد زادت هذه الجرائم زيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة.

في هذا الشأن، لقي شخصان على الأقل حتفهما في إطلاق نار في موقف سيارات سوبر ماركت في ميلووكي في ولاية ويسكونسن.

ووفق ما ذكرته قناة “فوكس نيوز” يوم السبت 9 تموز، نقلا عن وكالات إنفاذ القانون، وقع الحادث في حوالي الساعة 10:25 بالتوقيت المحلي.

وبحسب القناة التليفزيونية، سبقت الاشتباكات التي دارت في موقف سيارات السوبر ماركت مناوشة في المتجر نفسه.

وأفادت القناة التليفزيونية، بأن إطلاق النار أدّى إلى مقتل رجل لم يتم التأكد من هويته، بالإضافة إلى أحد حراس السوبر ماركت.

وفي وقت سابق، وقّع الرئيس الأميركي “جو بايدن” مشروع قانون أعده مشرّعون من الحزبين يضع ضوابط على حيازة السلاح ليصبح قانونًا، وهو أول إصلاح اتحادي رئيسي متعلق بالأسلحة منذ ثلاثة عقود وذلك بعد أيام من توسيع المحكمة العليا لحقوق حمل السلاح.

وقال بايدن في البيت الأبيض وإلى جانبه زوجته جيل: “هذا يوم عظيم… إن شاء الله، سينقذ الكثير من الأرواح”.

وكانت المحكمة العليا قد أعلنت في وقت سابق للمرة الأولى أن الدستور الأميركي يحمي حق الفرد في حمل مسدس في الأماكن العامة للدفاع عن النفس.

ويعتبر وضع قيود على حمل السلاح قضية خلافية في البلاد منذ وقت طويل، وتكررت محاولات لوضع ضوابط جديدة لمبيعات الأسلحة دون جدوى.