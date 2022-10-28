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الولايات المتحدة.. ارتفاع إنفاق المستهلكين بأكثر من المتوقع في أيلول

منذ ساعة واحدة
علم أميركا

علم أميركا

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ارتفع إنفاق المستهلكين الأميركيين أكثر من المتوقع في شهر أيلول، بينما استمرت ضغوط التضخم الأساسية، مما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على مسار رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة هذا العام.

وقالت وزارة التجارة إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، ارتفع 0.6 بالمئة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات آب بالزيادة لتظهر ارتفاع الإنفاق 0.6 بالمئة وليس 0.4 بالمئة كما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الإنفاق الاستهلاكي 0.4 بالمئة.

كذلك، شمل تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام، الذي صدر الخميس وأظهر تعافي النمو الاقتصادي بعد الانكماش في النصف الأول من العام، هذه البيانات.

وصعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاع مماثل في شهر آب. وعلى مدى 12 شهرًا حتى سبتمبر أيلول، زاد المؤشر 6.2 بالمئة بما يماثل زيادة أغسطس آب.

وباستثناء أسعار مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع المؤشر0.5 بالمئة بعدما زاد بنفس القدر في شهر آب. وصعد ما يسمى بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 5.1 بالمئة على أساس سنوي في أيلول بعدما ارتفع 4.9 بالمئة في آب.

    المصدر :
  • رويترز

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