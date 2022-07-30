الولايات المتحدة استقبلت 100 ألف أوكراني منذ بدء الحرب

أكدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن الولايات المتحدة استقبلت ما لا يقل عن 100 ألف أوكراني خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وأشار موقع أكسيوس نقلا عن الوزارة إلى أن أهمية ذلك تكمن في تعهد الرئيس جو بايدن بأن الولايات المتحدة ستوفر ملاذا آمنا للاجئين الأوكرانيين، الذين فروا من البلاد بسبب الغزو الروسي المستمر.

وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي لأكسوس في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن “الرئيس بايدن التزم بتوفير ملجأ لـ 100 ألف أوكراني نازح وغيرهم من الفارين من العدوان الروسي، ومن خلال سلسلة من المسارات، بما في ذلك الاتحاد من أجل أوكرانيا، رحبت الولايات المتحدة بأكثر من 100 ألف أوكراني منذ مارس”.

وأوضح المتحدث أن الوزارة “ستواصل معالجة قضايا مزيد من الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي غير المبرر في الأسابيع والأشهر المقبلة، بما يتفق مع التزام الرئيس”.

وقال وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، في بيان إن وزارة الأمن الداخلي “فخورة للغاية بالمساعدة في توفير ملجأ للأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي غير المبرر”.

ومعظم الأوكرانيين الذين دخلوا الولايات المتحدة بعد الغزو لديهم إذن مؤقت للبقاء في الولايات المتحدة.

ودخل ما يقرب من 47000 أوكراني إلى الولايات المتحدة من خلال تأشيرات مؤقتة أو هجرة.

وجاء حوالي 30,000 من خلال رعاية خاصة، ووصل أكثر من 22,000 عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، فيما دخل 500 لاجئ أوكراني من خلال نظام اللاجئين الأميركي الحالي.

وقالت وزارة الأمن الداخلي لموقع أكسيوس إنه ُسمح لأكثر من 62 ألف أوكراني بحجز السفر إلى الولايات المتحدة من خلال بوابة الرئيس بايدن “متحدون من أجل أوكرانيا” ووصل أكثر من 29 ألفا من خلال هذا البرنامج.

يذكر أن ما لا يقل عن 7 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا منذ أن شنت روسيا غزوها، حسبما ذكرت الأمم المتحدة في يونيو.

وفر ما مجموعه 6,659,220 أوكرانيا من بلادهم منذ الغزو، بحسب أرقام مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين. من بين هؤلاء توجه أكثر من 3,5 ملايين غربا إلى بولندا.