الولايات المتحدة.. التحقيق في تفشّي بكتيريا تصيب الأمعاء

أفادت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأنها تحقّق في تفشي بكتيريا الإشريكية القولونية في أربع ولايات، من مصدر غذائي غير معروف، مع ذكر تقارير أنّ العديد من المصابين تناولوا شطائر من سلسلة مطاعم وينديز.

وذكرت أنّ من بين 37 مريضًا، قيل إنّ 22 شخصًا تناولوا شطائر ويندي مع الخس الروماني في ولاية ميشيغان وأوهايو وإنديانا وبنسلفانيا في الأسبوع السابق لمرضهم.

غير أنّ المحققين لم يؤكدوا بعد ما إذا كان الخس الروماني هو السبب، وأيضا ما إذا كانت الخضروات المستخدمة في شطائر وينديز قد تم تقديمها أو بيعها في منافذ أخرى.

في السياق، قالت سلسلة البرغر إنها تتخذ الاحتياطات لسحب شطائر الخس من مطاعمها في المنطقة. ويوجد في الولايات الأربع ما يقرب من 1100 من أصل 5940 مطعمًا من مطاعم وينديز في الولايات المتحدة.

وتعيش بكتيريا الإشريكية القولونية بشكل طبيعي في أمعاء الأصحاء والحيوانات. وعلى الرغم من أن العديد من السلالات غير ضارة، غير أنها يمكن أن تسبّب أنواعًا معينة من التقلصات الشديدة في البطن وإسهالًا دمويًا وقيئًا.