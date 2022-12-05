الولايات المتحدة: المعارك ستستمر رغم السيطرة الأوكرانية والانسحاب الروسي

بعد أكثر من 3 أسابيع على إعلان روسيا الانسحاب من خيرسون وسيطرة القوات الأوكرانية عليها، رفع المسؤولون في كييف الحظر المفروض على عبور نهر دنيبر، كما شجعوا السكان على الضفة الشرقية التي تسيطر عليها موسكو على الفرار، إلا أن هؤلاء بقوا محاصرين.

فقد قبلت قلّة من السكان عرض المسؤولين الأوكرانيين، بينما قتلت واحدة منهم أثناء محاولتها الهروب، وفقا لتقرير نشرته “واشنطن بوست”.

أمام هذه التطورات، اعتبرت الولايات المتحدة الأميركية أن المعارك ستستمر رغم السيطرة الأوكرانية والانسحاب الروسي لكن بأسلوب آخر.

فقد كشف مدير المخابرات الوطنية أفريل هينز، أن أميركا تتوقع استمرار القتال في أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة لكن بإيقاع منخفض.

وأوضح أن العوامل الطبيعية قد خفّضت من حدة المعارك خلال الآونة الأخيرة، خصوصاً أن الطين والأمطار والأجواء الشتوية منعت المركبات الكبيرة من المرور في بعض المناطق التي تتميز بتضاريس جغرافية صعبة في أوكرانيا، وفقاً لما نقله عنه معهد دراسة الحرب في واشنطن.

كما رأى أن هناك تباطؤاً في القتال في خيرسون، مرجّحاً أن طرفي المعركة يحاولان اليوم إعادة التجهيز وتحضير الإمداد لمواجهة محتملة في الربيع المقبل.

وتابع أنهما من وجهة نظره يستعدان للهجوم المضاد على الطرف الآخر من المدينة.

إلا أنه أكد وجود شكوك أميركية حول استعداد موسكو لمعركة كبيرة في خيرسون، في حين يفكر الجيش الأوكراني بالخطوة التالية حال بدء القتال فعلاً.

في سياق متصل، أشار إلى أن روسيا تعاني من معوقات قد تمنع بدء معركة قريبة، بينها عدم قدرتها على إنتاج الذخائر محليا بالسرعة التي كانت تستخدمها، ولهذا باتت تستعين بدول أخرى، موضحاً أن هذا سيكون تحدياً كبيراً أمامها.