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الولايات المتحدة.. انكماش نشاط الصناعات التحويلية في أبريل

منذ 24 ثانية
الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة الأمريكية

الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة الأمريكية

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تراجع نشاط الصناعات التحويلية الأمريكي في أبريل /نيسان الماضي في ظل انخفاض طلبيات الشراء، وذلك بعد نمو لفترة قصيرة في الشهر السابق.

وقال معهد إدارة التوريدات اليوم الأربعاء إن مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية انخفض إلى 49.2 الشهر الماضي من 50.3 في مارس آذار، والتي كانت القراءة الأعلى والوحيدة فوق مستوى لخمسين منذ سبتمبر أيلول 2022.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تغيرا طفيفا في مؤشر مديري المشتريات ويظل في حدود الخمسين.

يتأثر قطاع الصناعات التحويلية بارتفاع تكاليف الاقتراض وتحول الإنفاق مرة أخرى إلى الخدمات والابتعاد عن السلع.

وكان الإنفاق على السلع قد تراجع في الربع الأول من العام.

    المصدر :
  • رويترز

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