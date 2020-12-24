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الولايات المتحدة تبدأ تشييد قنصلية لها في الصحراء الغربية

منذ 17 دقيقة
أمريكا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

أمريكا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

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أعلن وزير الخارجية الأميركية،مايك بومبيو، الخميس، عن بدء عملية تشييد قنصيلة أميركية في الصحراء الغربية بعد اعتراف واشنطن بسيادة المغرب عليها.

وكتب بومبيو في تغريدة على تويتر “يسرني أن أعلن بداية عملية تشييد القنصيلة الأميركية في الصحراء الغربية”.

وعبر بومبيو عن تطلع الولايات المتحدة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمشاركة سكان المنطقة.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في بداية الشهر، إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الأراضي المتنازع عليها في الوقت الذي أعلن فيه أن الرباط تعهدت تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

كما اعتمدت الولايات المتحدة “خريطة رسمية جديدة” للمغرب تضم الصحراء خلال مراسم أقيمت في السفارة الأميركية في الرباط.

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