الولايات المتحدة تبدأ تشييد قنصلية لها في الصحراء الغربية

أعلن وزير الخارجية الأميركية،مايك بومبيو، الخميس، عن بدء عملية تشييد قنصيلة أميركية في الصحراء الغربية بعد اعتراف واشنطن بسيادة المغرب عليها.

وكتب بومبيو في تغريدة على تويتر “يسرني أن أعلن بداية عملية تشييد القنصيلة الأميركية في الصحراء الغربية”.

وعبر بومبيو عن تطلع الولايات المتحدة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمشاركة سكان المنطقة.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في بداية الشهر، إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الأراضي المتنازع عليها في الوقت الذي أعلن فيه أن الرباط تعهدت تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

كما اعتمدت الولايات المتحدة “خريطة رسمية جديدة” للمغرب تضم الصحراء خلال مراسم أقيمت في السفارة الأميركية في الرباط.

Pleased to announce the beginning of the process to establish a U.S. consulate in Western Sahara, and the inauguration of a virtual presence post effective immediately! We look forward to promoting economic and social development, and to engage the people of this region.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 24, 2020