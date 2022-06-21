الولايات المتحدة تبدأ حظر الواردات من شينغيانغ الصينية

أعلن وزير الخارجية الأميركي “أنتوني بلينكن” أن الولايات المتحدة بدأت تنفيذ اللوائح التي تحظر استيراد السلع من إقليم شينجيانغ في الصين.

وقال بلينكن: “بدءا من اليوم، ستبدأ الجمارك وحماية الحدود الأميركية في تنفيذ أحكام قانون الإيغور لمنع العمل الجبري، لحظر الواردات التي يتم إجراؤها عن طريق العمل الجبري إلى الولايات المتحدة من المنتجات المصنوعة في شينجيانغ”.

وأضاف أن مشروع القانون، الذي وقعه الرئيس جو بايدن في كانون الأول 2021، يؤكد التزام واشنطن بمكافحة العمل الجبري على مستوى العالم، بما في ذلك في شينجيانغ. اتهم بلينكن السلطات في شينجيانغ بارتكاب “جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية”.

وتابع: “اتخذنا تدابير ملموسة لتعزيز المساءلة في شينجيانغ، بما في ذلك قيود التأشيرات، والعقوبات المالية بموجب قانون ماغنيتسكي، وضوابط التصدير، ووقف أوامر الإفراج وقيود الاستيراد”.

ويضاف إلى ذلك، إصدار استشارات تجارية متعددة الوكالات بشأن شينجيانغ لمساعدة الشركات الأميركية في تجنب التجارة التي تسهل أو تستفيد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العمل الجبري، بحسب بلينكن.

الى ذلك، اتهمت الولايات المتحدة بكين مرارًا وتكرارا بالسجن التعسفي لأفراد الأقليات المسلمة في نظام معسكرات الاعتقال الجماعي خارج نطاق القضاء، حيث يُجبر الناس على إنتاج المنسوجات والإلكترونيات والمنتجات الغذائية والأحذية والشاي والحرف اليدوية.

بكين، بدورها، نفت باستمرار وجود “معسكرات إعادة تثقيف”، مصرةً على أن البلاد تمتثل بالكامل للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.