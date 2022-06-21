الثلاثاء 22 ذو القعدة 1443 ﻫ - 21 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الولايات المتحدة تبدأ حظر الواردات من شينغيانغ الصينية

منذ 17 دقيقة
علما أميركا والصين

علما أميركا والصين

A A A
طباعة المقال

أعلن وزير الخارجية الأميركي “أنتوني بلينكن” أن الولايات المتحدة بدأت تنفيذ اللوائح التي تحظر استيراد السلع من إقليم شينجيانغ في الصين.

وقال بلينكن: “بدءا من اليوم، ستبدأ الجمارك وحماية الحدود الأميركية في تنفيذ أحكام قانون الإيغور لمنع العمل الجبري، لحظر الواردات التي يتم إجراؤها عن طريق العمل الجبري إلى الولايات المتحدة من المنتجات المصنوعة في شينجيانغ”.

وأضاف أن مشروع القانون، الذي وقعه الرئيس جو بايدن في كانون الأول 2021، يؤكد التزام واشنطن بمكافحة العمل الجبري على مستوى العالم، بما في ذلك في شينجيانغ. اتهم بلينكن السلطات في شينجيانغ بارتكاب “جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية”.

وتابع: “اتخذنا تدابير ملموسة لتعزيز المساءلة في شينجيانغ، بما في ذلك قيود التأشيرات، والعقوبات المالية بموجب قانون ماغنيتسكي، وضوابط التصدير، ووقف أوامر الإفراج وقيود الاستيراد”.

ويضاف إلى ذلك، إصدار استشارات تجارية متعددة الوكالات بشأن شينجيانغ لمساعدة الشركات الأميركية في تجنب التجارة التي تسهل أو تستفيد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العمل الجبري، بحسب بلينكن.

الى ذلك، اتهمت الولايات المتحدة بكين مرارًا وتكرارا بالسجن التعسفي لأفراد الأقليات المسلمة في نظام معسكرات الاعتقال الجماعي خارج نطاق القضاء، حيث يُجبر الناس على إنتاج المنسوجات والإلكترونيات والمنتجات الغذائية والأحذية والشاي والحرف اليدوية.

بكين، بدورها، نفت باستمرار وجود “معسكرات إعادة تثقيف”، مصرةً على أن البلاد تمتثل بالكامل للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من أخبار العالم

علم فرنسا
فرنسا تتوقع تباطؤًا بالنمو وارتفاعًا بالتضخم
الغاز الروسي
خفض تدفقات الغاز.. ألمانيا: ما تفعله روسيا هجوم اقتصادي
الروبل الروسي
الأعلى منذ 7 سنوات.. الروبل يرتفع مقابل الدولار واليورو

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

قبل تنزيل أي تطبيق عليك التحقق من الشخص الذي طور البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات
ماذا تنتظر.. احذف هذا التطبيق فوراً من هاتفك!!
المحروقات
ارتفاع أسعار البنزين 16 ضعفاً
الميسوفونيا تغضب عند سماعك صوت مضغ الطعام من شخص بجانبك
لماذا تغضب عند سماعك صوت مضغ الطعام من شخص بجانبك؟