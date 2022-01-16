الولايات المتحدة تبدي استعدادها لدعم شعب تونغا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق على شعب تونغا الذين يتعافون من آثار ثوران بركاني وتسونامي.

وأضاف بلينكن في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، “الولايات المتحدة على استعداد لتقديم الدعم لجيراننا في المحيط الهادئ”.

وتبذل دول بالمحيط الهادي ومنظمات إنسانية جهودا لإجراء اتصالات مع جزيرة تونغا، اليوم الأحد، بعد أن تسببت موجات مد بحري عاتية (تسونامي) ناجمة عن ثوران بركاني هائل في قطع اتصالات الهاتف والإنترنت مما أثار المخاوف بشأن الوضع على الجزيرة الصغيرة.

وثار بركان تحت الماء قبالة تونغا، يوم السبت، مما أثار تحذيرات من حدوث تسونامي وأوامر إخلاء على شواطئ تونغا وفي عدد من جزر جنوب المحيط الهادي حيث أظهرت لقطات مصورة نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجات تقتحم بيوتا على الساحل.

وتعطلت خطوط الإنترنت والهاتف في حوالي الساعة 6:40 مساء بالتوقيت المحلي أمس السبت، مما ترك سكان الجزيرة البالغ عددهم 105 آلاف دون أي وسيلة اتصال فعليا.

وقالت وزارة الخارجية في نيوزيلندا، إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات بعد لكن الاتصالات محدودة.

وقال مكتب المحيط الهادي للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في سوفا في فيجي، إنه يراقب الوضع وليس لديه أي معلومات بشأن حجم الأضرار أو الضحايا.

ثار البركان على نحو متكرر خلال العقود القليلة الماضية، لكن ثورانه أمس السبت كان مدويا للغاية لدرجة أن السكان في مناطق من فيجي ونيوزيلندا البعيدتين قالوا إنهم سمعوا ذلك.

والتقطت الأقمار الصناعية صورا لثوران البركان، حيث تسبب الانفجار في تصاعد أعمدة الدخان في الهواء وعلى ارتفاع حوالي 12 ميلا فوق مستوى سطح البحر.