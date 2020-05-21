الولايات المتحدة تتبرع بمئتي جهاز تنفس لروسيا

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أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتبرع بمئتي جهاز تنفس لمساعدة روسيا في مكافحة فيروس كورونا المستجد بعد أسابيع قليلة من إرسال موسكو معدات مماثلة لنيويورك.

وكشف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن المبادرة بنشر صورة على تويتر تظهر طائرة شحن عسكرية تحمل علماً أميركياً وصناديق عليها شعار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وكتب في التغريدة “إن الولايات المتحدة منحت الشعب الروسي مئتي جهاز تنفس أميركي الصنع للمساعدة في محاربة كوفيد-19”. وأضاف “قدمنا أكثر من 15 ألف جهاز تنفس إلى أكثر من 60 دولة ونبقى رائدين في مكافحة هذا الوباء عالمياً”.

و لم تحدد وزارة الخارجية موعد تسليم الشحنة إلى روسيا، التي شهدت ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات.