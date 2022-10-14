التوتر في الشارع الليبي لايزال مستمر في حين ان القائم بالأعمال الأميركي في ليبيا ليزلي أوردمان، قد أكد الجمعة، أن الولايات المتحدة تتطلع إلى الشراكة مع جيش ليبي موحد قادر على حماية الوطن.

وأضاف أن هذا المسار محفوف بالتحديات لكنه سيساعد ليبيا بشكل كبير بمجرد تحقيقه، ليكون مصدر استقرار وفخر للوطن.

كما أضاف “يستحق الشعب الليبي أن يكون له جيش موحد قادر على الدفاع عن سيادة بلاده، كما يستحق حكومة منتخبة ديمقراطيا تمثل ليبيا موحدة”.

1/2 القائم بالأعمال أوردمان: "يسعدني أنّ #ليبيا أرسلت وفدًا عسكريًا مشتركًا إلى المعرض الدولي للطيران والدفاع والفضاء في تونس. ويستحق الشعب الليبي أن يكون له جيشًا موحدًا قادرًا على الدفاع عن سيادة بلاده كما يستحق حكومة منتخبة ديمقراطيًا تمثل ليبيا موحدة. #IADE2022 pic.twitter.com/iOVd7ff7ml — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) October 14, 2022

وكان القائد العام المكلف بالجيش الليبي الفريق عبد الرزاق الناظوري، ورئيس أركان الجيش بطرابلس الفريق محمد الحداد، قد التقيا عدة مرات لبحث سبل توحيد المؤسسة العسكرية.

يشار إلى أن المؤسسة العسكرية في ليبيا تعيش على وقع انقسام منذ أكثر من 7 سنوات بين ميليشيات مسلحة وكتائب عسكرية متنافسة وأجهزة أمنية في الغرب الليبي، وجيش موحد في شرق البلاد، ما انعكس سلبا على الوضع الأمني في ليبيا.

وكانت محادثات إعادة توحيد المؤسسة العسكرية تعثّرت أكثر من مرة على الرغم من الدعم والوساطات الدولية من الأطراف المعنية بالشأن الليبي، واصطدمت بعدة عراقيل، وأهمها الخلاف حول منصب القائد الأعلى للجيش الليبي، بالإضافة إلى غياب كامل للثقة، ورفض الميليشيات التخلي عن سلاحها.