الخميس 27 رجب 1445 ﻫ - 8 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الولايات المتحدة تتعهد بتقديم المزيد من التمويل لإنشاء ممر "لوبيتو"

منذ 57 دقيقة
آموس هوكستين المبعوث الأمريكي للطاقة

آموس هوكستين المبعوث الأمريكي للطاقة

A A A
طباعة المقال

أفاد المبعوث الأمريكي للطاقة، آموس هوكستين، اليوم الجمعة 8 فبراير/شباط 2024، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم مزيدا من التمويل لإنشاء ممر لوبيتو، وهو خط سكك حديدية لنقل معادن التصدير من منطقة كوبربيلت في وسط أفريقيا بما في ذلك وصلة لزامبيا.

وتدعم الولايات المتحدة المشروع الذي يربط جمهورية الكونجو الديمقراطية الغنية بالمعادن وزامبيا بميناء لوبيتو في أنجولا. وأُنشئ خط الربط بهدف التغلب على العوائق اللوجستية الماثلة أمام صادرات النحاس والكوبالت في جنوب أفريقيا، وهما معدنان حيويان في توليد الطاقة مع التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري.

وقال هوكستين في وقت متأخر أمس الأربعاء خلال مقابلة قبل منتدى اقتصادي حول المشروع في زامبيا “تعهدنا بضخ تمويل بقيمة 250 مليون دولار في المرحلة الأولى في أنجولا. أتوقع أن نتعهد بضخ مزيد من الموارد في النطاق نفسه في المرحلة الثانية”.

وأضاف أن المرحلة الأولى تشمل تحديث خط السكك الحديدية في الجانب الأنجولي وأن المرحلة الثانية ستتضمن بناء خط سكك حديدية جديد بعدة مليارات من الدولارات يمر من زامبيا ودول أخرى.

وتابع “أتوقع أننا سنبدأ رؤية بعض الكميات الضخمة تُنقل على السكك الحديدية بحلول يونيو-يوليو”، دون أن يحدد أرقاما.

وذكر خلال افتتاح منتدى اقتصادي اليوم الخميس أن الولايات المتحدة وشركاءها جمعوا أيضا ما يقارب مليار دولار لتمديد ممر لوبيتو من خلال تطوير خط سكك حديدية جديد بطول 800 كيلومتر ليربط زامبيا بالشبكة.

وأردف “مع كون أفريكا فاينانس كوربوريشن الرائد من القطاع الخاص في تطوير المشروع، نهدف إلى بدء المشروع في 2026 وتشغيل خط السكك الحديدية بين شرق أنجولا وشمال غرب زامبيا بحلول 2028”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

غزة تحت النار
نيكاراجوا طلبت الانضمام لجنوب أفريقيا في دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة على إسرائيل
شركة سوناطراك
عبر خطوط الأنابيب.. الجزائر توقع أول صفقة توريد غاز مع ألمانيا
أطفال في غزة
غزة تحت النار
الأمم المتحدة تُطالب بتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لأطفال غزة

الأكثر قراءة

طقس لبنان
توقعات الطقس.. الأمطار تعود بدءاً من الجمعة
جبران باسيل
تأجيل زيارة باسيل إلى دار الفتوى في طرابلس.. إليكم السبب!
تشييع قتلى الجيش الإسرائيلي الذين سقطوا في غزة
"الحيوانات المنوية" تفجر خلافاً حاداً بين أرامل الجنود الإسرائيليين وبين آبائهم!