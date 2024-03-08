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الولايات المتحدة تحذر من هجوم وشيك لمتطرفين في موسكو

منذ ساعتين
السفارة الأمريكية في موسكو

السفارة الأمريكية في موسكو

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طلبت السفارة الأمريكية في روسيا، اليوم الجمعة 8 مارس/آذار 2024، من رعاياها تجنب التجمعات الكبيرة في موسكو بسبب ما قالت إنها تقارير عن تخطيط متطرفين لشن هجوم وشيك.

ولم تقدم السفارة، التي حثت الأمريكيين مرارا على مغادرة روسيا فورا، مزيدا من التفاصيل حول طبيعة التهديد، لكنها قالت إنه يتعين عليهم الابتعاد عن التجمعات والتيقظ.

وذكرت السفارة في رسالة على موقعها الإلكتروني أنها “تراقب التقارير التي تفيد بأن متطرفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف تجمعات كبيرة في موسكو، مثل الحفلات الموسيقية، ويجب نصح المواطنين الأمريكيين بتجنب التجمعات الكبيرة خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة”.

    المصدر :
  • رويترز

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