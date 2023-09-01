الولايات المتحدة تحصل على "قيمة أموالها" في أوكرانيا حليفة بايدن

حث عضو مجلس الشيوخ ريتشارد بلومنثال دافعي الضرائب الأمريكيين على مواصلة دعم كييف ضد موسكو.

فقد تستخدم الولايات المتحدة أوكرانيا باعتبارها “رأس الرمح” ضد روسيا، حيث تحصل على عائد كبير من “استثماراتها” في كييف دون خسارة أي أرواح أمريكية، وفقا للسيناتور ريتشارد بلومنثال، وهو ديمقراطي من ولاية كونيتيكت.

وقال بلومنثال في مقال افتتاحي نشرته صحيفة (كونيتيكت بوست) في وقت سابق من هذا الأسبوع: “حتى الأميركيين الذين ليس لديهم اهتمام خاص بالحرية والاستقلال في الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم، يجب أن يكونوا راضين بأننا نحصل على قيمة أموالنا من استثمارنا في أوكرانيا”.

وزعم أنه: “مقابل أقل من 3% من الميزانية العسكرية لبلادنا، مكنا أوكرانيا من خفض القوة العسكرية الروسية إلى النصف. لقد وحدنا حلف شمال الأطلسي وجعلنا الصينيين يعيدون التفكير في خطط غزو تايوان. لقد ساعدنا في استعادة الإيمان والثقة في القيادة الأميركية – الأخلاقية والعسكرية. كل ذلك دون إصابة أو فقدان أي امرأة أو رجل في الخدمة الأمريكية، ودون أي تحويل أو اختلاس للمساعدات الأمريكية”.

وجاءت ادعاءات السيناتور التي لا أساس لها ولا يمكن التحقق منها بعد أن زار كييف مع زميلته الديمقراطية إليزابيث وارن من ماساتشوستس والجمهوري ليندسي جراهام من ساوث كارولينا. وقد أعجب بلومنثال بـ “الطاقة المغناطيسية” و”العزم والمرونة” التي يتمتع بهم زيلينسكي، كما انبهر باعترافه بأن “أوكرانيا لم تكن لتتمكن من البقاء من دون أمريكا وحلفائنا”.

وزعم السيناتور أن “أوكرانيا على رأس الرمح، وهي تقاتل من أجل الاستقلال والحرية”.

وأضاف بلومنثال أن زيلينسكي لا يريد ولا يحتاج إلى قوات أمريكية، لكنه “يحتاج بشدة إلى الأدوات اللازمة لتحقيق النصر”، مقدمًا قائمة أمنيات تتضمن المزيد من الدبابات والطائرات والبنادق والذخيرة وكل شيء آخر.

وقد تعهدت الولايات المتحدة حتى الآن بتقديم ما يزيد عن 130 مليار دولار من التمويل لأوكرانيا، يغطي كل شيء بدءًا من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة HIMARS، والمدفعية المقطوعة M777، ودبابات M1 أبرامز، ومركبات المشاة القتالية برادلي، وصواريخ جافلين وستينغر، وبطاريات الدفاع الجوي باتريوت، والذخيرة، والمعدات، وحتى رواتب الجنود الأوكرانيين والمسؤولين الحكوميين.