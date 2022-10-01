الولايات المتحدة تدين الانقلاب في بوركينا فاسو

عبرت الولايات المتحدة السبت عن قلقها الشديد إزاء الأحداث الجارية في بوركينا فاسو، وأدانت الإطاحة بحكومة البلاد على يد ضباط بالجيش.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان “نلاحظ أنه للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر، أكد ضباط بالجيش أنهم حلوا الحكومة والجمعية الوطنية وعلقوا العمل بالدستور”.

وسُمع دوي إطلاق نار في عاصمة بوركينا فاسو السبت، بعد يوم من إعلان الإطاحة بالرئيس بول هنري داميبا في ثاني انقلاب تشهده الدولة الواقعة في غرب أفريقيا هذا العام.

هذا وكان سابقاً قال إبراهيم تراوري الكابتن بجيش بوركينا فاسو الجمعة، في بيان تلاه في التلفزيون الوطني إطاحته بالزعيم العسكري بول هنري داميبا في ثاني انقلاب هذا العام في الدولة المضطربة الواقعة في غرب أفريقيا.

ويمثل هذا سادس استيلاء للجيش على السلطة خلال ما يزيد قليلا عن عامين في غرب ووسط إفريقيا وهي منطقة قطعت خطوات واسعة خلال العشر سنوات الماضية للتخلي عن سمعتها باعتبارها “حزام انقلاب”.

وفيما يلي قائمة بالانقلابات التي وقعت في الآونة الأخيرة.