الأثنين 20 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 14 نوفمبر 2022 |
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الولايات المتحدة تدين القصف الإيراني على العراق

منذ 39 دقيقة
مبنى السفارة الأمريكية في بغداد

مبنى السفارة الأمريكية في بغداد

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دانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، الهجمات الإيرانية التي طالت إقليم كردستان العراق.

وقالت السفيرة الأمريكية في العراق إلينا رومانوسكي في تغريدة عبر تويتر، إنه “تُدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم بالصواريخ والمسيرات الإيرانية على إقليم كردستان”.

ودعت رومانوسكي إيران إلى التوقف عن مهاجمة جارتها العراق والشعب العراقي”، مؤكدةً “وقوف الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية”.

وأضافت “ندين انتهاكات السيادة العراقية في بغداد وإقليم كردستان”.

وهاجمت مسيرات تابعة للحرس الثوري الإيراني مقار لحزب معارض لنظام طهران في ناحيتي سيدكان وبرادوست، في أطراف محافظة أربيل في كردستان العراق، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 9 أشخاص، بحسب بيانات رسمية.

وفي وقت سابق أدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي”، الهجمات الإيرانية التي طالت مناطق كردستانية.

وفي وقت سابق الإثنين، نقلت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري قصف، بالصواريخ والمسيّرات مقرات تابعة لأحزاب كردية في قضاء كويسنجق التابع لأربيل بإقليم كردستان العراق.

ويأتي الهجوم الأخير ضمن سلسلة اعتداءات إيرانية بحق السيادة العراقية تمارسها منذ سنوات رغم دعوات الرفض والاستنكار المحلية والدولية إزاء ما يحصل.

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