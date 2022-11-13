الأحد 19 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 13 نوفمبر 2022 |
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الولايات المتحدة تدين تفجير إسطنبول

منذ 10 دقائق
انفجار بشارع الاستقلال في إسطنبول

انفجار بشارع الاستقلال في إسطنبول

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أعربت الولايات المتحدة، عن إدانتها الاعتداء الذي وقع في إسطنبول، وعبرت عن تضامنها مع المصابين، وقدمت التعازي لعائلات الضحايا.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان، الأحد، “قلوبنا مع من أصيبوا وأحر تعازينا لمن فقد أحبائهم، نحن نقف جنبا إلى جنب مع حليفنا في الناتو تركيا في مكافحة الإرهاب”.

وخلف التفجير ستة قتلى وأكثر من 81 جريحا، بينهم اثنان بحالة حرجة، وبينما تستمر التحقيقات التي بدأتها السلطات، ألمح الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان إلى “رائحة إرهاب”، مع الاشتباه بوقوف امرأة وراء الهجوم.

ويعتبر “الاستقلال” من أبرز الشوارع التي تعرف بها إسطنبول، وعدا كونه مقصدا أساسيا للكثير من السياح والمواطنين في تركيا، يعرف بأنه المنطقة التي “تنبض بالمارة طول الوقت”، بدءا من ساحته ووصولا إلى “برج غالطا”.

ووفق التقييمات الأولية التي أعلن عنها حاكم إسطنبول، علي يرلي كايا، وقع التفجير في الساعة 16:20 بتوقيت وسط أوروبا.

وأظهرت تسجيلات مصورة نشرها مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيف علت ألسنة لهب وبشكل مفاجئ من نقطة يتجمع فيها الكثير من المدنيين أمام أحد المتاجر.

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