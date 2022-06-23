الولايات المتحدة ترحّب بمسعى تركيا لحلّ أزمة صادرات الحبوب الأوكرانية

رحّبت الولايات المتحدة بالدور الذي تلعبه تركيا كوسيط من أجل التوصل الى حل يحرّر الحبوب الأوكرانية العالقة في الموانئ.

اذ قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي “جون كيربي” إن الولايات المتحدة ترحب بمشاركة تركيا في التوسط بغية التوصل إلى اتفاق لإخراج الحبوب من أوكرانيا.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل مع الحلفاء والشركاء لإخراج حبوب من أوكرانيا، وهي الصادرات التي عطلها الغزو الروسي.

وتابع: “نحن بالتأكيد نرحب بمشاركة تركيا في محاولة التوسط في نوع من الترتيب للسماح بشحن الحبوب”، مشيرًا إلى وجود حصار في البحر الأسود.

وكانت محطات تلفزيونية تركية أفادت، نقلًا عن مصادر بالرئاسة التركية، بأن وفدًا عسكريًا تركيًا سيتوجه إلى روسيا هذا الأسبوع، لمناقشة تفاصيل ممر بحري محتمل في البحر الأسود لصادرات الحبوب الأوكرانية.

وقالت قناة خبر ترك التلفزيونية إن اجتماعًا رباعياً بين تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة سيعقد في إسطنبول في غضون عشرة أيام، وإن الرئيس “رجب طيب أردوغان” والأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش” قد ينضمان إلى الاجتماع.

ونقلت المصادر عن خبر ترك قولها إنه ستُنشأ ثلاثة ممرات بموجب الخطة في أربعة موانئ منفصلة في مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، وإن المنتجات الغذائية الأوكرانية والروسية ستُشحَن من هناك.

كما لفتت الى أنه من المتوقع شحن ما بين 30 و 35 مليون طن من الحبوب من هناك في غضون ما يتراوح بين ستة وثمانية أشهر.