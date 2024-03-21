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الولايات المتحدة ترفع دعوى ضد آبل بتهمة انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار

منذ 3 دقائق
وزارة العدل الأمريكية ترفع دعوى ضد شركة آبل

وزارة العدل الأمريكية ترفع دعوى ضد شركة آبل

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رفعت وزارة العدل و15 ولاية أمريكية اليوم الخميس 21 مارس/آذار 2024، قضائية ضد شركة آبل متهمة إياها باحتكار أسواق الهواتف الذكية، بزعم أنها استخدمت الطلب القوي على هاتفها (آيفون) ومنتجات أخرى لرفع أسعار خدماتها والإضرار بالمنافسين الأصغر.

وتنضم آبل بذلك إلى قائمة شركات تكنولوجيا أخرى كانت قد قاضتها جهات تنظيمية أمريكية خلال حكم إدارتي الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس بايدن مثل شركة جوجل المملوكة لألفابت، وشركة ميتا بلاتفورمز، وشركة أمازون دوت كوم.

وقال وزير العدل ميريك جارلاند في بيان “ينبغي للمستهلكين ألا يدفعوا أثمانا أعلى بسبب انتهاك الشركات قوانين مكافحة الاحتكار”. وأضاف “إذا تُركت بلا حساب، فستواصل آبل تعزيز احتكارها للهواتف الذكية”.

وانضمت واشنطن العاصمة إلى قضية وزارة العدل التي تتهم فيها آبل باستخدام نفوذها في السوق لجني مزيد من المال من المستهلكين والمطورين وصانعي المحتوى والفنانين والناشرين والشركات الصغيرة والتجار.

وتتهم القضية المدنية آبل بالاحتكار غير المشروع للهواتف الذكية عن طريق فرض قيود تعاقدية على المطورين وحجب حق الوصول الضروري عنهم.

وانخفض سهم آبل في عمليات التداول ثلاثة بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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