الولايات المتحدة تشطب 5 جماعات من قائمة الإرهاب

أفادت “الأسوشيتد برس” بأنّ الولايات المتحدة رفعت خمس جماعات متطرفة، يعتقد أنها جميعا لم تعد نشطة، من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنها رفعت الجماعات بعد مراجعة دورية بعد خمس سنوات من إدراجها.

وتم الإبقاء على تنظيم القاعدة، الذي خضع للمراجعة أيضا، ضمن القائمة التي وضعت بموجب قانون الهجرة والجنسية الفيدرالي.

وزارة الخارجية ذكرت أنّ “مراجعتنا لهذا الإدراج للمنظمات الخمس الإرهابية الأجنبية أوضحت، بموجب قانون الهجرة والجنسية الفيدرالي، أنها لم تعد ضالعة في إرهاب أو نشاط إرهابي ولم تعد تملك القدرة والنية على القيام بذلك. وبالتالي، بموجب القانون، رفعت هذه المنظمات الإرهابية الأجنبية من القائمة”.

وكان العديد من تلك الجماعات المذكورة قد شكّل تهديدات كبيرة ذات يوم، وقتل المئات إن لم يكن الآلاف من الناس في أنحاء آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

والقرار حساس سياسيا بالنسبة لإدارة الرئيس جو بايدن والدول التي عملت الجماعات بها. وقد يثير انتقادا من ضحايا وأسرهم.

أمّا المنظمات التي لم تعد مدرجة على القائمة فهي جماعة إيتا الانفصالية في إقليم الباسك، وطائفة أوم شينريكيو الدينية اليابانية، والمنظمة اليهودية المتطرفة كهانا كاخ، وجماعتان إسلاميتان كانتا نشطتين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية ومصر.

وكانت الأسوشيتد برس قد نقلت الأحد نبأ رفع الجماعات عن القائمة هذا الأسبوع، بناء على إشعارات أرسلت إلى الكونغرس في 13 أيار.

رفع الجماعات عن القائمة له أثر فوري يتضمن رفع مجموعة من العقوبات عنها. تتضمن تلك العقوبات التي فرضت عليها وقت إدراجها على قائمة الإرهاب الدولي تجميد الأصول، وحظر السفر، ومنع الأميركيين من تقديم أي مساعدة مادية لتلك الجماعات أو أعضائها.

كل الجماعات، عدا واحدة، أدرج لأول مرة على قائمة منظمات الإرهاب الأجنبية عام 1997 وظلت على القائمة لخمسة وعشرين عاما.