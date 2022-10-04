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الولايات المتحدة تطالب باجتماع مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية

منذ 12 دقيقة
علم اميركا

علم اميركا

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قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة ستطلب من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع علني الأربعاء بشأن كوريا الشمالية، بعد أن أطلقت بيونجيانج صاروخا باليستيا فوق اليابان لأول مرة منذ خمس سنوات.

ويقول دبلوماسيون إن من غير المرجح اتخاذ المجلس المؤلف من 15 عضوا أي إجراء ملموس.

ومنع مجلس الأمن الدولي كوريا الشمالية لسنوات من إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية وشدد المجلس العقوبات على بيونجيانج مع مرور السنوات في محاولة لقطع التمويل عن هذه البرامج.

وفي السنوات القليلة الماضية، اقترحت الصين وروسيا اللتان تتمتعان بحق النقض “فيتو” تخفيف عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية لأغراض إنسانية، ولإغراء بيونجيانج بالعودة إلى المحادثات الدولية المتوقفة بهدف إقناع الزعيم كيم جونج أون بنزع السلاح النووي.

    المصدر :
  • رويترز

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