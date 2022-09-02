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الولايات المتحدة تعتزم إرسال مبعوث خاص إلى إثيوبيا

منذ 24 ثانية
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أعلن البيت الأبيض الجمعة 2 أيلول أن الولايات المتحدة سترسل مبعوثًا خاصًا إلى إثيوبيا مطلع الأسبوع المقبل، في إطار دعوتها لإنهاء القتال في منطقة تيجراي في شمال الدولة الأفريقية.

وجاء ذلك الإعلان غداة هجوم شنته القوات الحكومية الإثيوبية والإريترية على قوات تيجراي.

في سياق متصل، قتل مسلحون 42 شخصًا على الأقل في منطقة أوروميا الإثيوبية، حسبما قال اثنان من السكان، اللذان دفنا الجثث في مقابر جماعية، في أحدث موجة من عمليات القتل في أكثر مناطق البلاد اكتظاظًا بالسكان حيث أودى العنف المتصاعد بحياة المئات.

وقال الاثنان إن الهجوم، الذي نفذته جماعة مسلحة بحق سكان مدنيين، وقع يوم الثلاثاء في حي أمورو على بعد 370 كيلومترا غربي العاصمة أديس أبابا.

ولم يرد المتحدث باسم منطقة أوروميا على طلبات للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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