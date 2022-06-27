الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بنظام متطور للدفاع الصاروخي

على وقع استمرار العمليات العسكرية الروسية شرق أوكراننيا، تواصل الدول الغربية تزويد القوات الأوكرانية بالمزيد من الأسلحة والمساعدات العسكرية سعيًا لتوقيف المدّ الروسي في البلاد.

في هذا الاطار، أبلغ مصدر مطلع رويترز أن من المرجح أن تعلن الولايات المتحدة هذا الأسبوع شراء نظام دفاع صاروخي أرض-جو متقدم متوسط إلى طويل المدى لأوكرانيا.

وأضاف المصدر أن من المتوقع أن تعلن واشنطن أيضا تقديم مساعدات أمنية أخرى لأوكرانيا، بما في ذلك ذخيرة مدفعية إضافية وأجهزة رادار لرصد قذائف المدفعية لتلبية الاحتياجات التي قال الجيش الأوكراني إنه يريدها.

وكانت ألمانيا آخر الدول الأوروبية التي أرسلت شحنة أسلحة ثقيلة الى أوكرانيا، اذ أعلن وزير الدفاع الأوكراني “أوليكسي ريزنيكوف” أنّ مدافع هاوتزر الألمانية ذاتية الدفع وصلت إلى أوكرانيا في أول شحنة أسلحة ثقيلة وعدت بها برلين.

وناشدت أوكرانيا الغرب إرسال عدد أكبر وأفضل من المدافع بعد نفاد ذخيرتها من ترسانتها الحالية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، والتي تتضاءل أمام الترسانة الروسية.

وقال ريزنيكوف على وسائل التواصل الاجتماعي: “قمنا بسد النقص … انضمت البانزرهاوبتز 2000 الألمانية مع أطقم أوكرانية مدربة إلى سلاح المدفعية الأوكراني”.

وتعد مدافع بانزرهاوبتز 2000 أحد أقوى أسلحة المدفعية في مخزونات الجيش الألماني ويمكنها إصابة أهداف على بعد 40 كيلومترا.