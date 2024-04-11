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الولايات المتحدة تعلن إسقاط 11 مسيّرة تابعة للحوثيين في اليمن

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 11 - أبريل - 2024 9:07 صباحًا
طائرة مسيرة

طائرة مسيرة

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أكد الجيش الأميركي، اليوم الخميس 11 نيسان/أبريل 2024، أنه أسقط 11 طائرة مسيّرة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، بعدما أعلنوا أنهم استهدفوا سفنا إسرائيلية وأميركية قبالة خليج عدن.

وذكرت القيادة الوسطى الأميركية على منصة إكس أن قواتها أسقطت 3 طائرات مسيّرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون الأربعاء، و8 طائرات في وقت لاحق من اليوم نفسه.

وجاء في البيان: “تقرر أن الطائرات المسيّرة تمثل تهديدا وشيكا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية في المنطقة”.

وقال الحوثيون في بيان إن أحدث هجماتهم استهدفت سفينتين إسرائيليتين بالإضافة إلى سفينتين أميركيتين إحداهما حربية.

وأضاف البيان أن “السفن استُهدفت بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة المناسبة”.

ومنذ نوفمبر، يشن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويقول الحوثيون إنّ هذه الهجمات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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